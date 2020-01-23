В детские сады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»

В Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске поступили сообщения о «минировании» детских садов, осуществляется эвакуация детей, передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию этих городов.

По имеющейся информации, сейчас детей выводят из 13 дошкольных учреждений Хабаровска.

Отмечается, что их размещают в ближайших школах и соцучреждениях.

Как стало известно, сообщения о минировании поступили в пять детсадов Комсомольска-на-Амуре и восемь дошкольных учреждений Благовещенска.

При этом такие послания продолжают поступать.

Ранее серия анонимных сообщений в образовательные учреждения на Дальнем Востоке поступала 13 января.