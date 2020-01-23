В детские сады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»
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В Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске поступили сообщения о «минировании» детских садов, осуществляется эвакуация детей, передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию этих городов.
По имеющейся информации, сейчас детей выводят из 13 дошкольных учреждений Хабаровска.
Отмечается, что их размещают в ближайших школах и соцучреждениях.
Как стало известно, сообщения о минировании поступили в пять детсадов Комсомольска-на-Амуре и восемь дошкольных учреждений Благовещенска.
При этом такие послания продолжают поступать.
Ранее серия анонимных сообщений в образовательные учреждения на Дальнем Востоке поступала 13 января.