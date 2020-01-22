По факту драки депутата в Киеве возбуждено дело

На Украине возбуждено уголовное дело после драки депутата партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ильи Кивы с одним из посетителей кафе в столице. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующее решение принял генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Уточняется, что дело было возбуждено по заявлению потерпевшего, которому депутат нанес телесные повреждения.

Правонарушение квалифицируется как «умышленное средней тяжести телесное повреждение».

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