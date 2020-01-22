Первый замгенпрокурора России подал в отставку

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

Причины решения не уточняются.

Буксман стал первым заместителем генпрокурора РФ в 2006 году

Новым генпрокурором России стал Игорь Краснов, перешедший из СК. Бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка стал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

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