Путин заявил о выделении 1 трлн на поддержку семей, детства и материнства

Расходы на поддержку семей, детства и материнства, обозначенные на прошлой неделе в послании президента Федеральному собранию, составят более 1 триллиона рублей, заявил в среду Владимир Путин.

22 января Путин встречался с общественностью Липецкой области. Мероприятие проходило в городе Усмань.

«Все предложенные новации, связанные с поддержкой семей, детства, материнства, с горячим питанием в школах, с выплатами детям от трех до семи лет, это большие расходы бюджета», — цитирует «Интерфакс» главу государства.

По его оценке, речь идет о сумме, равной от 0,5 до 0,8% ВВП страны.

Трансляцию встречи Путина с общественниками вел телеканал «Россия 24».