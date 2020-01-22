Путин заявил о выделении 1 трлн на поддержку семей, детства и материнства

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Расходы на поддержку семей, детства и материнства, обозначенные на прошлой неделе в послании президента Федеральному собранию, составят более 1 триллиона рублей, заявил в среду Владимир Путин.

22 января Путин встречался с общественностью Липецкой области. Мероприятие проходило в городе Усмань.

«Все предложенные новации, связанные с поддержкой семей, детства, материнства, с горячим питанием в школах, с выплатами детям от трех до семи лет, это большие расходы бюджета», — цитирует «Интерфакс» главу государства.

По его оценке, речь идет о сумме, равной от 0,5 до 0,8% ВВП страны.

Трансляцию встречи Путина с общественниками вел телеканал «Россия 24».