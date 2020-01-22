В Тверской области власти объяснили экскурсию детсадовцев в «Магнит»

В одном из детских садов Ржева в Тверской области для воспитанников была организована экскурсия в магазин «Магнит». Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, на странице отдела образования ржевской администрации в соцсетях опубликовали рассказ о том, как ребята посетили супермаркет. В рассказе отметили, что сотрудники магазина доброжелательно встретили детей и в доступной форме провели интересную экскурсию по бакалеям.

Уточняется, что публикация вызвала общественный резонанс, в частности, многие пользователи высказались, что магазин — не место для детей.

По словам начальника отдела образования городской администрации Ирины Иноземцевой, экскурсия была проведена с целью знакомства с профессией продавца, что необходимо для развития детского кругозора.