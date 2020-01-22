Путин призвал подготовить учебники по безопасности для защиты детей от «групп смерти»

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области призвал подготовить учебники по безопасности для защиты детей от «мразей», создавших «группы смерти», передает РИА «Новости».

«По поводу этих «групп смерти», просто потрясающе — как это? Что за уроды? Откуда они берутся? Молодых людей втаскивают во всякие суициды и так далее..», — возмутился президент.

По его словам, он даже не ожидал, что в России могут существовать такие люди.

Путин также отметил, что эти «мрази» бояться полиции и «накладывают штаны», когда понимают, что сядут за решетку.

Глава государства поддержал инициативу представителя волонтерского движения по поиску пропавших детей о необходимости разработки учебников для младших и старших классов по безопасности.

При этом он добавил, что с детьми должны работать специалисты разных направлений, в том числе педагоги и психологи.