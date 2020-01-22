Путин призвал подготовить учебники по безопасности для защиты детей от «групп смерти»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области призвал подготовить учебники по безопасности для защиты детей от «мразей», создавших «группы смерти», передает РИА «Новости».

«По поводу этих «групп смерти», просто потрясающе — как это? Что за уроды? Откуда они берутся? Молодых людей втаскивают во всякие суициды и так далее..», — возмутился президент.

По его словам, он даже не ожидал, что в России могут существовать такие люди.

Путин также отметил, что эти «мрази» бояться полиции и «накладывают штаны», когда понимают, что сядут за решетку.

Глава государства поддержал инициативу представителя волонтерского движения по поиску пропавших детей о необходимости разработки учебников для младших и старших классов по безопасности.

При этом он добавил, что с детьми должны работать специалисты разных направлений, в том числе педагоги и психологи.