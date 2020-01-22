Совфед утвердил Краснова на пост генпрокурора РФ
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Совет Федерации утвердил заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора России, передает РИА «Новости».
Уточняется, что за его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора.
Также сообщается, что, вступая в должность, Краснов принял присягу.
20 января Кремль объявил, что глава государства Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Игоря Краснова на данную должность. Ранее Путин предложил Чайке занять должность полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
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