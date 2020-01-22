Совфед утвердил Краснова на пост генпрокурора РФ

Совет Федерации утвердил заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора России, передает РИА «Новости».

Уточняется, что за его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора.

Также сообщается, что, вступая в должность, Краснов принял присягу.

20 января Кремль объявил, что глава государства Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Игоря Краснова на данную должность. Ранее Путин предложил Чайке занять должность полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

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