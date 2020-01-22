В Москве свыше 30 станций метро получили сообщения об угрозе взрыва

Свыше 30 станций московского метрополитена, названия которых начинаются с букв А и Б, получили анонимные сообщения о «минировании». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Уточняется, что сообщения получили 33 станции.

По словам представителя экстренных служб, эвакуация пока не проводится.

Он отметил, что сигнал о бомбе получил также Храм Христа Спасителя.

С конца 2019 года аналогичные сообщения систематически получают различные станции столичной подземки и другие объекты города. Волна «минирований» продолжается также в таких городах России, как Петербург, Екатеринбург, Волгоград, Кемерово. Ни одно сообщение о готовящемся взрыве не подтвердилось.

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