В Таиланде установлен случай заболевания коронавирусом

В министерстве здравоохранения Таиланда заявили, что 73-летняя местная жительница женщина стала первой, кто заболел в стране коронавирусом, распространенным в Китае. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным издания, женщина заболела после возвращения из китайского города Ухань в конце прошлого года.

Отмечается, что всего в Таиланде к настоящему времени пневмония нового типа обнаружена у четырех человек — трех граждан КНР и одной местной жительницы.

В департаменте по контролю за заболеваниями уточнили, что один из заболевших китайских туристов полностью выздоровел и вернулся домой.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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