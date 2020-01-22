Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Об этом сообщают «Известия».

По словам Федорова, опросы свидетельствуют о симпатии россиян к Лукашенко и бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, однако последний «отошел в тень».

Гендиректор ВЦИОМ отметил, что позитивное отношение россиян к Лукашенко не связано с нефтяной, газовой или торговой политикой лидера Белоруссии. Оно объясняется тем, что белорусский президент «воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный».

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