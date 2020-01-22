Снаряд времен Второй мировой войны обезвредили в центре Берлина

Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в центре Берлина, обезврежена, сообщается на странице городской полиции в Twitter.

Снаряд был найден недалеко от здания Сената Берлина в центре города. Полиция приняла необходимые меры по эвакуации людей, находившихся в радиусе 500 метров от места расположения бомбы.

В настоящее время снаряд обезврежен, в ближайшее время будет снято оцепление района.

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