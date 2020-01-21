Заслуженный спасатель России погиб в бассейне в Сыктывкаре

Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников умер, плавая в бассейне фитнес-клуба, расположенного в Сыктывкаре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

По данным министерства, трагедия произошла 21 января.

«Следственным отделом по городу Сыктывкар СУ СК России по республике Коми по факту смерти в бассейне фитнес-клуба организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Как стало известно, на момент смерти мужчине было 59 лет.

В данный момент выясняются обстоятельства происшествия.