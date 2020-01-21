Минздрав РФ начал разработку вакцины против опасного коронавируса из Китая

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Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой уведомил, что ведомство начало разработку вакцины против нового коронавируса, который вспыхнул в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для создания вакцины нужно еще будет получить необходимый биологический материал.

Речь идет о так называемом «живом вирусе».

«Сейчас идет работа по взаимодействию нашего института с китайскими товарищами с целью получения соответствующих биологических материалов», — заявил Краевой.

Ранее стало известно, что российский Минздрав выпустит экспресс-тест на выявление коронавируса из Китая. По последним данным, из-за него в КНР умерли уже четыре человека.

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