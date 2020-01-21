Житель Магнитогорска умер после удаления аппендикса
После операции по удалению аппендикса скончался 21-летний житель Магнитогорска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.
Как стало известно, хирургическое вмешательство прошло 14 января в городской больнице Магнитогорска, после чего молодой человек умер.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.
В данный момент выясняются причины смерти и другие обстоятельства случившегося.
Кроме того, по данному инциденту проведут необходимые экспертизы и проверки.