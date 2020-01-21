В Калуге началось нашествие волков, сообщили СМИ

Жители Калуги рассказали о нашествии на город волков. Об этом сообщает издание «Подъем».

По данным издания, в ночь на 21 января животные загнали на дерево мужчину, а также растерзали собаку.

Кроме того, от похожих на волков зверей в машине пришлось скрываться семейной паре, по информации которой их окружили три особи.

В МЧС уточнили, что работники охотхозяйства после патрулирования района не обнаружили животных.

При этом начальник управления по охране объектов животного мира областного Минсельхоза Сергей Фурсов утверждает, что нападения совершили волкособачьи гибриды из частного сектора. По его словам, в настоящее время разыскивают хозяина животных.