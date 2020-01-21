Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе, узнали СМИ

Швейцарская полиция задержала двух подозрительных россиян в Давосе за несколько месяцев до проведения там Всемирного экономического форума (ВЭФ) Tages Anzeiger.

По данным СМИ, власти предотвратили «шпионскую операцию». Русские якобы представились водопроводчиками. Однако, по данным газеты, пара представила дипломатические паспорта и покинула страну.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в своем Twitter сообщил, что власти предотвратили, предположительно, направленную против него «шпионскую операцию России».

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 21 по 24 января.

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