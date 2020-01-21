В Пермском крае отчим более 3 лет заставлял пасынка стоять на макаронах

В городе Красновишерск в Пермском крае местный житель на протяжении 3,5 лет заставлял своего пасынка стоять на коленях на макаронах в качестве наказания. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, с марта 2016 года по сентябрь 2019 года мужчина истязал своего несовершеннолетнего пасынка 2012 года рождения.

Он ставил его на длительное время в угол на колени на макаронные изделия, не давал сходить в туалет, а также избивал его.

Подозреваемого заключили под стражу. В отношение него возбуждено уголовное дело по «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК России.

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