Замглавы Генштаба ВС РФ предъявлено обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в хищении почти в 6,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, Арсланов обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Он обвиняется в хищении в рамках исполнения госконтракта на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно.

Как следует из документов, уголовное дело было возбуждено по факту хищения денежных средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту военной техники.

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