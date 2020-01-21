Массовое захоронение времен ВОВ обнаружили в Псковской области

В Пыталовском районе Псковской области обнаружили массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, поисковый отряд «Поиск-97» изначально искал останки двух бойцов Красной Армии. Удалось обнаружить место погребения одного из них.

Когда была найдена могила солдата, осыпалась земляная стена, которая скрывала массовое захоронение мирных жителей, в том числе матери с младенцем и нескольких подростков.

»...на месте захоронения найдено большое количество шрапнели, что только подтверждает версию насильственной смерти людей», — говорится в сообщении.

Найденные останки были переправлены в храм Святых Мучеников Бориса и Глеба в деревне Вышгородок Пыталовского района.

После необходимых экспертиз останки будут перезахоронены.

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