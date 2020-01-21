В Италии распродают 90 домов по €1

В итальянской коммуне Бизачча 90 исторических зданий выставили на продажу. цена каждого из них составляет всего €1. Об этом сообщает CNN travel.

Подобным методом власти пытаются привлечь в городок людей, чтобы он окончательно не запустел.

При этом покупатели должны отремонтировать приобретенную недвижимость.

В отличие от других городов, в которых привлекали жителей подобным же образом, власти не определяют уровень инвестиций или срок, к которому дома должны быть приведены в благопристойный вид.

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