В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года

В Санкт-Петербурге впервые с 1957 года был побит температурный рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на на своей странице в Facebook.

Как отмечается, во вторник, 21 января, температура воздухе в Петербурге достигла +4,8°C. Таким образом был побит температурный рекорд 1957 года, когда столбик термометра поднялся до +4,6°C.

По словам метеоролога, на протяжении дня город будет находиться на периферии уходящего циклона.

Погода ожидается облачной, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха достигнет +4-6°C. Ветер западный 8-13 м/с, порывистый.