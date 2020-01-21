Стали известны подробности пожара в Томской области

При пожаре в частном жилом доме в поселке Причулымский Томской области погибли граждане Узбекистана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Предварительно, в одноэтажном деревянном частном доме проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». По предварительной информации, все они граждане Узбекистана.

По последним данным МЧС России при пожаре погибли 11 человек. До этого сообщалось о девяти погибших.

Общая площадь пожара с обрушением кровли здания составила 208 кв м.

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