Число погибших при пожаре в Томской области увеличилось до девяти
Количество погибших при пожаре в Томской области в поселке Причулымский увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
На 06.08 мск были обнаружены тела еще трех погибших. До этого в ведомстве заявляли, что количество погибших увеличилось с пяти до шести человек.
Уточняется, что судьба одного человека остается неизвестной, еще два человека пострадали.
По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие – граждане Узбекистана.
Ранее стало известно, что в поселке Причулымский произошло возгорание деревянного одноэтажного строения.
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