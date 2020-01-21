Число погибших при пожаре в Томской области увеличилось до девяти

Количество погибших при пожаре в Томской области в поселке Причулымский увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На 06.08 мск были обнаружены тела еще трех погибших. До этого в ведомстве заявляли, что количество погибших увеличилось с пяти до шести человек.

Уточняется, что судьба одного человека остается неизвестной, еще два человека пострадали.

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие – граждане Узбекистана.

Ранее стало известно, что в поселке Причулымский произошло возгорание деревянного одноэтажного строения.

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