В России зафиксировали низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
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В Роспотребнадзоре зафиксировали низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, в период с 13 января по 19 января 2020 года на территории России регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами.
Отмечается, что небольшое превышение отмечено в Ставрополе, Уфе, Оренбурге, Астраханской области и Алтайском крае.
На данный момент в целом по стране привиты более 73,95 миллиона человек — 50,5% от численности населения.
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