Пять человек погибли при пожаре в Томской области

В Томской области произошло возгорание деревянного одноэтажного строения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

Здание загорелось в поселке Причулымский Асиновского района.

Отмечается, что при разборе обрушившихся конструкций были найдены тела пяти человек. Их личности на данный момент устанавливают.

Еще три человека эвакуировалась из горящего здания самостоятельно.

Площадь пожара составила 208 кв. м., причины возгорания выясняются.