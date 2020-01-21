Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала второй предварительный отчет из которого следует, что Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит двумя ракетами. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно имеющимся данным, ракеты класса «земля-воздух» меньшей дальности были выпущены из зенитного ракетного комплекса «Тор-М1».

Отмечается, что ракеты были выпущены с северного направления.

Кроме того, в отчете упомянуто, что самолет вылетел из Тегерана в 6.12 по местному времени и потерял связь с управлением воздушного движения на высоте около 2,5 км. Авиалайнер исчез с экранов вторичного наблюдения в 6.15 и первичного наблюдения в 6.18. Самолет пролетел мимо жилого района, и его первое касание земли произошло в парке. Boeing 737 разрушился и загорелся, когда он двигался через футбольное поле, сельхозугодья и сады.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.