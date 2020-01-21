В Новосибирске горит крематорий

В Новосибирске на улице Фрунзе загорелся крематорий. Об этом сообщает «Новосибирск онлайн» со ссылкой на пресс-службу МЧС по НСО (организация запрещена в России).

Отмечается, что сообщение о пожаре в одноэтажном здании крематория поступило в 23.11 по местному времени. Согласно предварительной информации, сотрудники МЧС обнаружили интенсивное горение в центральной части здания.

На данный момент пожар локализован, угрозы распространения нет.

В ведомстве добавили, что работы по ликвидации открытого огня продолжаются.

Уточняется, что площадь площадь пожара составила около 300 квадратных метров.