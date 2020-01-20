По делу о превышении полномочий полицией как потерпевшего допросили Голунова

Журналист интернет-СМИ «Медуза» Иван Голунов был приглашен на следственный допрос по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Голунов проходит в деле как потерпевший.

Кроме того, его адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что допрос был закончен.

Уточняется, что уголовный процесс был возбужден 19 декабря 2019 года по факту превышения должностных обязанностей сотрудниками полиции, которые летом задержали самого Голунова.

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