Синоптики пообещали москвичам снегопад

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на текущей неделе в Москве ожидается снегопад. Об этом информирует ТАСС.

По его словам, осадки начнутся в среду, в результате чего образуется снежный покров от 2 до 4 см.

Вильфанд также добавил, что к выходным он еще увеличится.

Ранее 12 января снежный покров впервые за московскую зиму 2019-2020 года увеличился до 7 см.

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