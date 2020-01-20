Родственники погибших в хостеле в Перми получат по 500 тысяч рублей

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Власти Пермского края окажут материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в хостеле в Перми, сообщается на сайте губернатора края Максима Решетникова.

Семьи погибших получат по 500 тысяч рублей, пострадавшие – от 200 до 300 тысяч рублей. Средства будут выделены из резервного фонда краевого правительства.

Ранее сообщалось, что при прорыве трубы отопления в пермской гостинице погибли пять человек. Инцидент произошел в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми.

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