Посетитель Диснейленда вытащил из камня «меч короля Артура» и сломал карусель

В Калифорнии посетитель Диснейленда вытащил имитацию меча короля Артура из камня и сломал именную карусель, сообщает The Sun со ссылкой на свидетеля события.

По словам очевидца, молодой человек по имени Сэм решил достать «меч короля» Экскалибур, так как думал, что за это ему дадут приз. Он со всей силы дернул «Экскалибур» и вытащил его.

Однако никакого приза молодому человеку не вручили, а вывели его из Диснейленда.

«Меч был сломан и весь в царапинах», — добавил очевидец.

После этого сотрудники попытались склеить меч и вставить обратно в камень, однако некоторые части Экскалибура были утеряны.

Теперь аттракцион «Король Артур» закроют для посетителей на четыре месяца для реконструкции.

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