Пытавшийся сбежать после попытки помирить и избить пару омич застрял в сугробе
Житель Омской области избил и изрезал семейную пару после неудачной попытки помирить их после ссоры. Сбежать ему не удалось из-за того, что он застрял в сугробе, сообщает Telegram-канал «Подъем».
По данным полиции, конфликт между семейной парой возник во время Крещения из-за некорректных высказываний о родственниках друг друга. В затянувшийся спор решил вмешаться мужчина, который был у них в гостях. При попытке успокоить и разнять людей, он ударил мужчину по лицу, а женщине нанес колотую рану ножом.
После этого он попытался сбежать, но застрял в сугробе.
Правоохранительные органы задержали мужчину. Выяснилось, что 30-летнего россиянина ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.
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