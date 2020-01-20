Пострадавшие в отеле Перми получили ожоги от 15% до 35% поверхности тела

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Заведующий ожоговым центром Андрей Бабиков рассказал о состоянии пострадавших при прорыве трубы с горячей водой в мини-отеле Карамель в Перми. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам Бабикова, они получили ожоги от 15% до 35% поверхности тела.

Так, больше всего пострадала 33-летняя женщина, она получила ожоги 35% тела. У 35-летнего мужчины повреждены 20% кожных покровов, а у 28-летнего — 15%.

Уточняется, что эти люди являются жителями Соликамска и Березников.

До этого стало известно, что при прорыве трубы отопления в пермской гостинице погибли пять человек. Инцидент произошел в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми.

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