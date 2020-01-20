В Калуге из центра реабилитации украли 10 обезьян

В Калуге из центра реабилитации диких животных украли 10 макак, передает РИА «Новости».

Как отметили в областной прокуратуре, инцидент произошел в преддверии новогодних праздников, однако о нем стало известно только сейчас.

По данным прокуратуры, обезьяны породы «Макак Яванский» были изъяты в Брянской области сотрудниками ГИБДД при остановке автомобиля для проверки документов. Однако неизвестные проникли в помещение ангара, где содержались животные и похитили находившихся на передержке обезьян.

По факту кражи обезьян возбуждено уголовное дело.

Стоимость животных составляет около 250 тысяч рублей.