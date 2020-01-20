Уголовное дело заведено из-за беременности 13-летней школьницы под Красноярском

Руководитель регионального СУ СК Андрей Потапов заявил, что по факту беременности 13-летней школьницы в Красноярском крае заведено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предполагается, что девочка забеременела от 10-летнего мальчика, с которым размещала в социальных сетях общие фотографии. Она приняла решение оставить ребенка.

Потапов рассказал, что в настоящее время ведутся следственные мероприятия по делу. Также в рамках разбирательств проводятся экспертизы.

«Геномную экспертизу возможно провести после рождения ребенка», — добавил Потапов.

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