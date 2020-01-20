Число пострадавших из-за прорыва трубы в хостеле в Перми возросло до 6
В хостеле Перми, где в ночь на 20 января прорвалась труба, увеличилось число пострадавших. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в Instagram.
Ранее было известно о трех пострадавших и пяти погибших.
Мелехова уточнила, что в ожоговый центр города привезли еще трех пострадавших. В настоящее время они находятся под присмотром медиков.
«Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести», — добавила она.
Также еще три человека отказались от госпитализации и будут на амбулаторном лечении.
Выяснилось, что здание находилось на ул. Советской Армии. Предполагается, что инцидент произошел из-за прорыва трубы теплоносителя в жилом доме, вода которого стекла в подвал, где находился хостел.
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