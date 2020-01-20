В Москве в понедельник ожидается до +3°С
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В Москве в понедельник, 20 января, синоптики прогнозируют до +3°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
По данным метеорологов, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +1°С до +3°С.
Ожидается, что в небе будет облачно. При этом в столице местами будут небольшие осадки.
Ветер подует западный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать до 15 м/c.
Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.