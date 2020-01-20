В Москве в понедельник ожидается до +3°С

В Москве в понедельник, 20 января, синоптики прогнозируют до +3°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +1°С до +3°С.

Ожидается, что в небе будет облачно. При этом в столице местами будут небольшие осадки.

Ветер подует западный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.