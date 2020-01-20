Четыре человека погибли при прорыве трубы в гостинице в Перми

В результате подтопления, которое образовалось после прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми, погибли четыре человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора Пермского края.

Там подчеркнули, что такие данные предварительные.

Как стало известно, еще три человека получили ожоги. Их уже доставили в больницу.

Отмечается, что на месте произошедшего находятся экстренные службы и семь бригад скорой помощи.