На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 3 км

На вулкане Эбеко, который находится на острове Парамушир на Курилах, случился пепловый выброс.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

По оценкам вулканологов из города Северо-Курильска, высота пеплового выброса составила до трех км над уровнем моря.

Как стало известно, пепловый шлейф разлетелся на 6 км к северо-востоку от вулкана.

Вулкан Эбеко находится в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска.