На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 3 км
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На вулкане Эбеко, который находится на острове Парамушир на Курилах, случился пепловый выброс.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).
По оценкам вулканологов из города Северо-Курильска, высота пеплового выброса составила до трех км над уровнем моря.
Как стало известно, пепловый шлейф разлетелся на 6 км к северо-востоку от вулкана.
Вулкан Эбеко находится в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска.