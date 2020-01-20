На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 3 км

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Вид на вулкан Этна, 24 декабря 2018 года Вид на вулкан Этна, 24 декабря 2018 года
Вид на вулкан Этна, 24 декабря 2018 года
Global Look Press

На вулкане Эбеко, который находится на острове Парамушир на Курилах, случился пепловый выброс.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

По оценкам вулканологов из города Северо-Курильска, высота пеплового выброса составила до трех км над уровнем моря.

Как стало известно, пепловый шлейф разлетелся на 6 км к северо-востоку от вулкана.

Вулкан Эбеко находится в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска.