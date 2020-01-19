Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге

В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.

Местные жители сообщили о повреждении монумента 19 января.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержание причастных лиц», — заявили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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