Лондон ответил на запрос Киева убрать трезубец из списка экстремистской символики

В Великобритании прокомментировали просьбу украинского посольства убрать изображенный на гербе страны трезубец из списка экстремистских символов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Национального антитеррористического управления Великобритании уточнил, что наличие трезубца в данном списке не означает, что он связан с терроризмом.

Также в управлении отказались как-либо комментировать данный запрос, подчеркнув, что данный список предназначен для «конкретной внутренней аудитории».

«Мы выпускаем различные пособия, помогающие сотрудникам полиции и нашим коллегам по борьбе с терроризмом принимать информированные решения», — уточнил источник.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посольство Украины потребовало Лондон убрать трезубец из списка экстремистской символики