Животные массово умирают в вольерах приютов в Якутии из-за 50-градусного мороза

Низкие температуры в Якутии и других регионах России стали причиной массовой гибели собак и кошек в приютах с открытыми вольерами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу зоозащитного центра «ВИТА» Ирину Новожилову.

По ее словам, ежегодно из-за низких температур в открытых вольерах приютов погибают не менее 100 собак и кошек. Дело в том, что животные постоянно находятся на улице при температуре -50°C, голодают и не получают воду.

«Утепленных будок нет, все животные больны», — призналась Новожилова.

Она отметила, что гибель животных страшная. Они просто примерзают к будкам и цепям, лежа на гниющем сене. И все это происходит под присмотром людей в приюте.

Зоозащитница констатировала, что несмотря на принятый закон об ответственном обращении с животными в большинстве российских регионах ситуация с животными в приютах не улучшается, а продолжает оставаться критической иди усугубляться.

«Вместо строительства приютов власти предложили отстрел бездомных собак», — заключила Новожилова.

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