Установлена причина крупного пожара в ТЦ во Владивостоке

В Генеральной прокуратуре по ДФО заявили, что установлена окончательная причина возгорания в торговом центре «Максим» во Владивостоке, сообщает РИА «Новости».

Пожар случился в крупнейшем торговом центре Владивостока «Максим» в конце сентября. Площадь пожара, по некоторым данным, составила 1,5 тыс. кв. м. По словам очевидцев, из здания валил сильный дым, периодически раздавались хлопки, которые сопровождались вырывающимися языками пламени. В результате случившегося никто не пострадал.

Выяснилось, что причиной возгорания стало короткое замыкание в складском помещении одного из кафе. Пожар произошел в месте, которое не было оборудовано автоматической установкой пожаротушения.

В настоящее время по результатам проверки следствие возбудило уголовное дело по ст. 293 УК России «Халатность».

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