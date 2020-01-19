Украинский таксист заставил человека умыться зеленкой за неоплату проезда
На Украина таксист, который подвез пассажира до указанного места и не получил оплату, заставил человека в качестве наказания облить лицо зеленкой. Об том сообщает РЕН ТВ, прикрепив видео.
На кадрах видно, как молодой человек с пузырьком зеленки в руках стоит на улице. Открыв зеленку, он выливает содержимое себе на ладонь и начинает умываться.
Стоит отметить, что подобную процедуру молодой человек повторил несколько раз.
В результате этого практически все его лицо было покрыто зеленкой, а также испачкалась одежда.
Однако за кадром слышатся несколько мужских голосов, которые требуют «еще и еще наливать зеленку» и умываться.
«Все молодец», — через некоторое время заключает голос за кадром.
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