Украинский таксист заставил человека умыться зеленкой за неоплату проезда

На Украина таксист, который подвез пассажира до указанного места и не получил оплату, заставил человека в качестве наказания облить лицо зеленкой. Об том сообщает РЕН ТВ, прикрепив видео.

На кадрах видно, как молодой человек с пузырьком зеленки в руках стоит на улице. Открыв зеленку, он выливает содержимое себе на ладонь и начинает умываться.

Стоит отметить, что подобную процедуру молодой человек повторил несколько раз.

В результате этого практически все его лицо было покрыто зеленкой, а также испачкалась одежда.

Однако за кадром слышатся несколько мужских голосов, которые требуют «еще и еще наливать зеленку» и умываться.

«Все молодец», — через некоторое время заключает голос за кадром.

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