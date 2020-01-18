Путин пообещал поддержку поисковым объединениям со стороны властей

Президент России Владимир Путин заявил, что власти продолжат оказывать поддержку поисковым отрядам и объединениям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление российский лидер сделал в ходе встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в день 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, которая прошла в Санкт-Петербурге.

«Мы всячески с официального уровня будем вас поддерживать», — сказал Путин.

При этом он также поблагодарил участников поисковых отрядов и выразил надежду, что те будут развивать свою деятельность.

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