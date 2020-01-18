В Госдуме поддержали идею законодательно закрепить поддержку молодых отцов

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина поддержала идею законодательно закрепить поддержку молодых отцов, передает РИА «Новости».

Она считает, что если мужчин будут воспринимать на равных с матерями, возможно, они почувствуют больше ответственности за семью.

«Мы должны на равных рассматривать обоих родителей. Когда они это почувствуют, то они, может, и из семей не будут уходить», — сказала Вторыгина.

Она пояснила, что в России обычно говорят о помощи женщине, но и о мужчинах забывать не стоит.

«Будет у отца хорошее здоровье, будут хорошие здоровые дети. Будет у отца хорошие работа и зарплата, его дети не будут ни в чем нуждаться», — подчеркнула Вторыгина.

Ранее главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин предложил закрепить поддержку молодых отцов в российском законодательстве.