В РПЦ напомнили, что верующим не обязательно участвовать в крещенских купаниях

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион рассказал, что купание в проруби в праздник Крещения Господня не является церковным таинством или обрядом, он не обязателен. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что первостепенным в праздник Крещения является приход в храм, участие в литургии, причастие.

По словам митрополита, согласно церковному уставу и церковным правилам, необходимо лишь одно погружение в воду.

«Мы в Символе веры говорим: «Исповедую едино Крещение во оставление грехов». Крещение по церковному уставу должно совершаться через погружение, и через это погружение в таинстве Крещения человек становится членом Церкви», — митрополит Иларион.

Также он напомнил, что освященную воду пьют «во исцеление души и тела», а также ее можно окроплять какие-то вещи для их освящения.

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