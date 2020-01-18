В РПЦ напомнили, что верующим не обязательно участвовать в крещенских купаниях
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион рассказал, что купание в проруби в праздник Крещения Господня не является церковным таинством или обрядом, он не обязателен. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что первостепенным в праздник Крещения является приход в храм, участие в литургии, причастие.
По словам митрополита, согласно церковному уставу и церковным правилам, необходимо лишь одно погружение в воду.
«Мы в Символе веры говорим: «Исповедую едино Крещение во оставление грехов». Крещение по церковному уставу должно совершаться через погружение, и через это погружение в таинстве Крещения человек становится членом Церкви», — митрополит Иларион.
Также он напомнил, что освященную воду пьют «во исцеление души и тела», а также ее можно окроплять какие-то вещи для их освящения.
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