В Ирландии зверски убили и расчленили 17-летнего подростка

В Дублине 17-летнего Кина Мулли-Вудса зверски убили, а его тело расчленили, оставив голову в машине, которую потом подожгли. Об этом сообщает «360».

Отрубленную голову подростка обнаружили в сгоревшем автомобиле Volvo в районе Драмкондра в Дублине.

Предполагается, что само убийство было совершено в доме в городе Дроэда, в часе езды от вышеупомянутого района.

В последний раз живым Мулли-Вудса видели в прошлой воскресенье, 12 января. На следующий день в дублинском районе Кулок была найдена спортивная сумка с конечностями юноши, но без головы, ее обнаружили в 15 января.

По предварительным данным полиции, подросток стал жертвой наркодилеров, базирующихся на севере ирландской столицы.

В настоящее время местные правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и разыскивают виновных в преступлении.

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