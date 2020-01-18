Отравившиеся в доме престарелых в Подмосковье находятся в состоянии средней тяжести
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Пожилые люди, отравившиеся едой в доме престарелых в подмосковном Реутове, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.
Врачи оказывают госпитализированным всю необходимую помощь, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что восемь постояльцев дома престарелых в Реутове были госпитализированы с пищевым отравлением.
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