Отравившиеся в доме престарелых в Подмосковье находятся в состоянии средней тяжести

Пожилые люди, отравившиеся едой в доме престарелых в подмосковном Реутове, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Врачи оказывают госпитализированным всю необходимую помощь, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что восемь постояльцев дома престарелых в Реутове были госпитализированы с пищевым отравлением.

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