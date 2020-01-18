Причиной возгорания двигателя самолета в Новосибирске стало скопление топлива

Причиной возгорания двигателя самолета в аэропорту Новосибирска стало скопление топлива в выхлопной системе. Об этом заявили в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России, сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, при запуске силовой установки самолета воспламенилось топливо, скопившееся в выхлопной системе. Это стало причиной срабатывания датчиков повышения температуры выхлопных газов, отметили в СК.

Ранее сообщалось, что двигатель самолета, выполнявшего рейс из Новосибирска в Камрань, загорелся перед взлетом. Все находившиеся на борту судна пассажиры были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

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